To høyprofilerte IS-K-krigere drept

Natt til lørdag utførte USA et droneangrep mot et IS-K mål i Afghanistan. To høyprofilerte IS-K-krigere ble drept i angrepet, opplyser Pentagon. Samtidig sier talsmann John Kirby at amerikanske soldater er i ferd med å trekke seg ut av flyplassen i Kabul.