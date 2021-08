USA: Selvmordsbombere bak angrep

12 amerikanske soldater er døde etter angrepene ved flyplassen i Kabul. Det bekrefter den amerikanske generalen Kenneth F. McKenzie på en pressekonferanse torsdag.

Generalen sier at de mistenker at IS sto bak eksplosjonene i Kabul og beskriver det som selvmordsangrep.

– To selvmordsbombere som vi antar var fra IS, detonerte to bomber. De ble etterfulgt av IS-krigere som åpnet ild, sier McKenzie.

Ifølge Pentagon er 15 amerikanere skadet etter bombeangrepet. Eksplosjonene skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved. Generalen beskriver situasjonen som «ekstrem» og sier de forventer flere angrep fra IS.

– Et antall afghanere er også drept og såret i angrepet, sier generalen, som er kommandør ved USAs sentralkommando.