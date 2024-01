USA: Ron DeSantis trekker seg som presidentkandidat

Ron DeSantis har vært en av tre som har kjempet om å få bli republikanernes presidentkandidat – frem til nå.

I en video publisert på X, tidligere Twitter, kunngjør han at han trekker seg som kandidat. Samtidig uttrykker han sin støtte tidligere president Donald Trump.

Dermed står kampen mellom Trump og Nikki Hailey.

Haley, som var FN-ambassadør under Trump, anses som en mer moderat kandidat enn Trump og Florida-guvernør Ron DeSantis, og har forsøkt å distansere seg fra ekspresidenten.

Hun kom på tredjeplass i valgmøtene i Iowa der Trump seiret overlegent. Neste gang de to møtes er under nominasjonsvalget i det mer moderate New Hampshire på tirsdag.