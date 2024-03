USA: Israel har drept høytstående Hamas-leder

Israel har ifølge USA drept Marwan Issa, som var nummer tre på rangstigen for Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene.

Det opplyste president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan mandag, skriver NTB.

Forespurt om å bekrefte Det hvite hus' uttalelse, sa IDF til CNN at de ikke ville kommentere.

Lørdag ble flyktningleiren Nuseirat rett sør for Gaza by bombet, noe som ifølge en talsmann for den israelske hæren skjedde fordi det forelå etterretningsinformasjon om at Issa befant seg der.

Verken Israel eller Hamas har offisielt bekreftet at 59 år gamle Issa er drept.