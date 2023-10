USA: Grensen mellom Egypt og Gaza åpner lørdag

Ifølge den amerikanske ambassaden i Israel vil grenseovergangen Rafah mellom Egypt og Gazastripen åpne lørdag. Rafah-grensen åpner klokka 09 norsk tid, melder ambassaden.

Det er usikkert hvor lenge Rafah-grensen vil være åpen. Hvis grensen åpner lørdag er det mulig at utenlandske statsborgere kan få muligheten til å forlate Gazastripen, ifølge den amerikanske ambassaden.

– Vi vet ikke hvor lenge den vil være åpen for utenlandske statsborgere som vil dra fra Gaza, skriver ambassaden i en melding i sosiale medier.

Tidligere har det kommet flere meldinger om at grensen skal åpnet, uten at dette har skjedd. Ifølge utenriksminister Espen Barth Eide er det ca. 200 norske borgere i Gaza. Over 100 av dem skal være barn.

– Det fortsetter å komme motstridende meldinger om grenseovergangen Rafah vil åpnes i dag. Vi fortsetter å følge situasjonen tett, og informerer norske borgere direkte så snart vi vet om grensen åpnes for utreise, sier pressetalsperson i UD Ane Haavardsdatter Lunde.

Det har de siste dagene pågått intense forhandlinger for å få grenseovergangen åpnet slik at nødhjelp kan bringes inn til sivilbefolkningen i det palestinske området.