USA: Bekrefter at norskeid skip ble angrepet i Rødehavet

Amerikanske tjenestemenn bekrefter at tankskipet M/V Swan Atlantic ble angrepet sør i Rødehavet mandag av flere prosjektiler fra et Houthi-kontrollert område. Det melder Reuters.

Skipet er eid av norske Inventor Chemical Tankers og fraktet biodiesel, bekrefter selskapet til E24.

– Skipet er truffet av et objekt. Vi har koblet inn alle som skal kobles inn. Så langt har vi ingen skaderapporter eller bilder. Det er ingen som er skadd om bord. Om bord var det 22 i mannskap og 3 bevæpnede vakter. Skipet ble truffet av et objekt akter på babord side. Utover det vet vi lite, sier Øystein Elgan, daglig leder for Swan Atlantic, til E24.

USS Carney har svarte på nødropet ved å bevege seg mot skipet, la tjenestemennene til. Skipet er nå på vei bort fra området det angrepet.

Angrepet føyer seg inn en rekken av flere angrep utført av Houthi-militsen mot skip i Rødehavet den siste tiden.

Lørdag meldte det danske konteinerrederiet Mærsk at de stanser all transport i Rødehavet. Fra før har flere andre selskaper stanset sin transport der.

Sjøveien gjennom Rødehavet regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer der. USA har bedt flere land, blant dem Norge, delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.