USA vil ikke at Israel går inn i Rafah – legger frem forslag om midlertidig våpenhvile

USA kunngjorde mandag at de kommer til å legge frem et forslag til avstemming i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Gaza, melder Reuters.

Forslaget skal blant annet ta til orde for at Israel ikke bør gå gjennomføre en bakkeinvasjon i Rafah sør i Gaza. Både på grunn av skadene dette vil påføre sivile, men også potensialet for at sivile fortrenges til naboland.

Det skal også ta til orde for en midlertidig våpenhvile mellom Israel og Hamas «så snart dette er praktisk gjennomførbart».

Foreløpig er det usikkert om når forslaget vil kunne bli lagt frem til votering i sikkerhetsrådet, skriver Reuters.

Sikkerhetsrådet skal etter planen stemme over et forslag om umiddelbar våpenhvile, sendt inn av Algerie, på tirsdag. Det har vært ventet at USA ville legge ned veto mot dette.