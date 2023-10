USA og Israel enige om å utvikle plan for nødhjelp til Gaza

USAs utenriksminister Anthony Blinken sier i en uttalelse natt til tirsdag at USA og Israel er enige om å utvikle en plan som sikrer at nødhjelp kan nå sivile på Gaza. Det melder Reuters.

Det er foreløpig uklart hvordan dette vil arte seg. Natt til tirsdag melder øyenvitner at lastebiler med nødhjelp har forlatt den egyptiske byen el-Arish og er på vei mot grenseovergangen ved Rafah, skriver NTB.

Det er uklart om, og i tilfelle når, grenseovergangen blir åpnet.

Blinken sier også at president Joe Biden skal besøke Israel på onsdag, blant annet for å møte Israels statsminister, Benjamin Netanyahu. Der kommer Biden på nytt til å bekrefte USAs støtte og understreke at Israel har både rett og plikt til å beskytte sine borgere mot Hamas, sier Blinken.

Etterpå skal Biden reise Egypt og Jordan.