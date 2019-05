USA mistenker Syria for nytt kjemisk angrep

– Vi samler fremdeles informasjon om dette, men vi gjentar vår advarsel om at dersom Assads regime benytter kjemiske våpen, vil USA og våre allierte reagere raskt og passende, sier Morgan Ortagus.

Hun er talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Ortagus sier at de har indikasjoner på at det ble utført et kjemisk angrep i kamper mot islamistiske opprørere i Idlib-provinsen på søndag.

Idlib-regionen nordvest i Syria og områder rundt er opprørernes siste skanse i landet, og ifølge Syrian Observatory for Human Rights(SOHR) døde minst 44 personer i kampene.

Utenriksdepartementet kaller angrepet en del av en voldelig kampanje fra den syriske presidenten Bashar al-Assad. Ortagus anklager Assad for å bryte en våpenhvile som til nå har beskyttet sivile i Idlib-området.

– Assad-regimets skyld i forferdelige kjemiske angrep er udiskutabel, sier Ortagus.

Hun sier de har informasjon som tilsier at det ble brukt klorgass.

I tillegg anklager USA Russland og Assads styrker for å stå bak en kampanje for å spre feilinformasjon, ved å forsøke å legge skylden på andre for at det ble brukt kjemiske våpen.

LES OGSÅ: Syria hevder opprørere brukte kjemiske våpen

USA går ut mot både Syrias Bashar al-Assad og Russlands Vladimir Putin. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Det skjer bare dager etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo besøkte Russland og uttalte at de to stormaktene hadde funnet måter å samarbeide på i Syria.

I fjor sommer konkluderte OPWC i en rapport levert til FN at nervegassen sarin og klorgass sannsynligvis ble brukt i angrep sør for den syriske byen Ltamenah i mars 2017.