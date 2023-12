USA legger ned veto i Sikkerhetsrådet

USA legger ned veto i Sikkerhetsrådet mot kravet om umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza. Det melder BBC som følger møtet direkte.

USA hadde allerede signalisert at de ville motsette seg en slik umiddelbar våpenhvile.

Et resolusjonsforslag om våpenhvile ble fremmet av De forente arabiske emirater, og de 15 medlemslandene i forsamlingen stemte over det fredag kveld.

For at en resolusjon skal bli vedtatt i Sikkerhetsrådet må den støttes av minst ni medlemsland. I tillegg kreves det at ingen av de fem vetomaktene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – legger ned veto.