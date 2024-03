USA legger frem FN-forslag om umiddelbar våpenhvile i Gaza

USAs utenriksminister Antony Blinken sier i en uttalelse at USA har skrevet et forslag til en FN-resolusjon som tar til orde for en umiddelbar våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Forslaget krever også at gislene til Hamas frigjøres. Det skal legges frem i FNs sikkerhetsråd.

– Vi håper at andre land vil støtte det, sier Blinken til den saudiarabiske nyhetskanalen Al Hadath.

Blinken er for øyeblikket på reise i Midtøsten. Han besøkte Saudi-Arabia på onsdag, og skal til Egypt på torsdag. Fredag skal han besøke Israel.