USA hevder å ha ødelagt raketter i Jemen

USA opplyser at landets styrker har gjennomført angrep mot fem krysserraketter tilhørende houthimilitsen i Jemen.

Ifølge det amerikanske militæret var én av rakettene som er truffet, beregnet på bruk mot mål på land, mens de fire andre var til bruk mot skip.

Angrepene kommer dagen etter at amerikanske og britiske styrker satte i verk et omfattende luftangrep mot den iranskstøttede militsen i Jemen, som et svar på gjentatte angrep mot skipstrafikken i Rødehavet.

(NTB)