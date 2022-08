USA godkjente Sverige og Finlands Nato-søknader

USAs president Joe Biden har skrevet under på Sverige og Finlands Nato-søknader. Han kaller landenes innpass i Nato for et vendepunkt for alliansen.

– Jeg tror det var og er et vendepunkt for alliansen og for mer sikkerhet og stabilitet, ikke bare for Europa og USA, men for hele verden, sa Biden før han skrev under på protokollen tirsdag.

Senatet i USA godkjente Nato-søknadene 4. august. Signeringen var dermed å regne som en formalitet.

(NTB)