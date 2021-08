USA frykter IS på flyplass

USA er tvunget til å finne nye måter å bringe folk til flyplassen i Kabul på, som følge av mulige trusler fra ekstremistgruppa IS mot amerikanere i Afghanistan. USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner. Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag.

Lørdag kveld melder nyhetsbyrået AP at det er mulige trusler fra IS mot amerikanere gjør at det amerikanske militæret må finne nye måter å få folk som skal evakueres fram til flyplassen på. Nyhetsbyrået har anonyme kilder i det amerikanske embedsverket som beskriver trusselen fra IS som betydelig, men som samtidig sier at det ikke er noen bekreftede angrep så langt.

Svenske Expressen siterer kilder på at franske og amerikanske etterretningsopplysninger går ut på at IS-medlemmer kan ha tatt seg inn på flyplassen og kan finnes blant personer som forsøker å fly ut av landet.