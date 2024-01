USA fordømmer Irans angrep i Erbil

– USA fordømmer på det sterkeste Irans angrep i Erbil, og kondolerer familiene til de som mistet livet. Vi motsetter oss Irans hensynsløse missilangrep, som undergraver Iraks stabilitet, sier talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet Matthew Miller.

Tidligere mandag opplyste den iranske Revolusjonsgarden at de hadde angrepet «spionasjesentre» og «anti-iranske terrorgrupper» i Erbil i Irak.

Minst fire personer og seks andre ble såret i angrepet, ifølge det kurdiske sikkerhetsrådet.

Tre irakiske kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at flyplassen i byen stanset flytrafikken etter at innbyggere i Arbil hørte eksplosjoner rundt 40 kilometer nordøst for byen, et område som ligger nær det amerikanske konsulatet samt sivile boligstrøk.

Ingen amerikanske anlegg ble berørt, og det var heller ingen amerikanske drepte eller sårede, opplyste to amerikanske tjenestepersoner til Reuters sent mandag kveld.

(NTB/NRK)