USA blokkerte forslag om umiddelbart krav om våpenhvile

USA har lagt ned veto mot et forslag i FNs sikkerhetsråd med krav om umiddelbar våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas, melder Reuters.

De legger i stedet frem et eget forslag i sikkerhetsrådet, som tar til orde for pauser i kampene som kan føre frem til en våpenhvile «så snart dette er praktisk gjennomførbart», og som sørger for at alle gislene til Hamas blir sluppet fri.