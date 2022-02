USA ber Russland være tydelige på at de ikke planlegger invasjon

USA ber Russland komme med en erklæring om at de ikke har hensikter om å invadere Ukraina, sier USAs utenriksminister Anthony Blinken. Han legger til at han har bedt utenriksminster Sergej Lavrov om et møte i Europa neste uke.

Blinken talte torsdag i FNs sikkerhetsråd. Der advarte han mot at russiske styrker forbereder et angrep på Ukraina i løpet av «de kommende dagene».

Blinken sa også at Russland planlegger å fremprovosere et angrep på nabolandet, og at dette kan komme i form av et ekte eller falsk angrep med kjemiske våpen, melder Reuters.