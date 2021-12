Unntak fra karantene for ansatte i skoler og barnehager

Fra 1. januar får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden, opplyser regjeringen.

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg på dag tre og sju etter nærkontakten.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler. I videregående skoler videreføres rødt nivå, til tross for at FHI og Helsedirektoratet anbefalte at nivået ble senket til gult.

Regjeringen anbefaler at elever og ansatte i barnehager og skoler tester seg før semesterstart.