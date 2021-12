Unntak for omikronkarantene for samfunnskritisk personell

De strenge reglene for karantene for nærkontakter av de som kan være smittet av omikronvarianten, skal kun gjelde på fritiden for de i samfunnskritiske yrker.

De skal istedenfor få mulighet til å teste seg slik at de likevel kan gå på jobb, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Regelen gjelder ikke nærkontakter fra samme husstand eller tilsvarende nærhet. De må fortsatt i smittekarantene, slik andre som er nærkontakter med en mistenkt omikronsmittet må.

Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger om at flere institusjoner ikke vil kunne klare å ha forsvarlig bemanning gjennom helga.

Reglene er aktuelle for ansatte i helsevesenet, barnevernet og flere andre sektorer.

(NTB)