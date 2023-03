Unio krever reallønnsvekst og ekstra lønnstillegg for offentlig ansatte

Hovedorganisasjonen Unio organiserer blant andre sykepleiere, lærere og politifolk. De innstiller på at lønnstilleggene i år må kunne være høyere i offentlig sektor enn i privat. Kravet er også økt kjøpekraft. Det offisielle anslaget for prisene er en økning på 4,8 prosent. Kravene skal vedtas endelig i Unios styre.

Unio vil også utfordre frontfagsmodellen der privat sektor gir føring for lønnen til alle. – Rammeanslaget fra frontfaget må ikke brukes som et tak for lønnsdannelsen i offentlig sektor i 2023. Etterslep må vurderes i de enkelte tariffområder, skriver de i utkastet.