Unge voksne spiser for lite fisk

Torsk og andre fiskemåltider er blitt mindre viktig for unge voksne. Ifølge en rapport fra Sjømatrådet har voksne under 40 år siden 2012 halvert antall fiskemåltid. Sjømatrådet frykter nå at dette kan føre til at barn ikke lærer seg å like fisk.