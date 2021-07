Unge slipper smittekarantene

Barn og unge under 18 år vil fra 16. august bli unntatt plikt til smittekarantene, med mindre de bor sammen med eller er tilsvarende nærkontakt til en smittet, for eksempel en kjæreste.

Unntaket gjelder kun hvis det gjennomføres testing i tråd med retningslinjer fra kommunen

I dagens regelverk har ubeskyttede nærkontakter plikt til å være i smittekarantene i 10 døgn etter eksponering. Karantenetiden kan forkortes ved negativ PCR-test etter 7 døgn.

Regjeringen begrunner unntaket for unge personer med skolestart:

–Vi må unngå at mange barn og unge settes i karantene og får mye fravær når skolene åpner på grønt nivå. Siden det ikke vil være inndeling i kohorter på grønt nivå er det nødvendig å unnta dem under 18 år fra karanteneplikten, slik at ikke hvert enkelt smittetilfelle fører til fravær for mange og redusert skoledrift, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.