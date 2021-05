Ungdommar utøver vald mot politiet

Politiet skriv at ungdommar i Fredrikstad går imot politiet og utøver vald mot politiet. Dei skriv at dei er der med fleire patruljar, og at dei har fleire på veg. Fleire hundre ungdommar er aggressive. Politiet ber at alle som står rundt og ser på må koma seg vekk, og at det blir kasta flasker og steinar.