Ungarn har godkjent Sveriges Nato-søknad

Det er en historisk dag, konstanterer Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Som siste land i Nato har Ungarns nasjonalforsamling med 188 stemmer for og 6 imot, nå godkjent Sveriges søknad om å bli med i organisasjonen.

Det skjedde i en avstemning mandag ettermiddag.

– I dag må vi glede oss over at dette er endelig bekreftet. Sverige er medlem og dermed er et samlet Norden i Nato, sier Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB på vei til møte i Paris.

– Sveriges medlemskap gjør oss sterkere og tryggere, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.