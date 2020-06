Ung mann varetektsfengslet

En ung mann bosatt i Rogaland er varetektsfengslet i fire uker siktet for voldtekt av minst ett barn under 14 år. Siktede har forklart at han fikk mellom 100 og 200 jenter til å gjøre ting foran webkameraer, skriver Stavanger Aftenblad.