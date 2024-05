Ung gutt kritisk skadet etter trafikkulykke på Romerrike

En ung gutt betegnes som kritisk skadet etter en trafikkulykke i Nes kommune på Romerike. Gutten syklet da han ble påkjørt av en bil.

– En syklist er påkjørt av en bil. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyste Øst politidistrikt fredag ettermiddag.

Syklisten ble fløyet til Ullevål sykehus med det som betegnes som kritiske skader.

Politiets operasjonsleder Ronny Samuelsen opplyser at politiet har dannet seg et godt bilde av hendelsesforløpet, og at det skal ha vært vitner til ulykken, som er avhørt av politiet.

Politiet har per nå ikke besluttet å ta beslag av førerkortet til mannen som kjørte bilen. Kommunens kriseteam er koblet inn for å ivareta ham, informerer Samuelsen.

Guttens pårørende er varslet.