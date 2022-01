UNE gjenopptar behandlingen av Afghanistan-saker

Utlendingsnemnda (UNE) mener at situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar, som den har vært tidligere.

UNE har derfor besluttet å gjenoppta behandlingen av sakene, det kommer frem i en pressemelding.

Fra og med 1. mars 2022 oppheves den midlertidige suspensjonen.

Personer som har bedt om en omgjøring, og er gitt utsatt iverksetting, kan oppholde seg i Norge inntil deres sak er vurdert på nytt, heter det i pressemeldingen.

I juli og i september sluttet UNE med utreiseplikt for afghanere som hadde fått avslag på oppholdstillatelsen sin. Samtidig stanset UNE behandlingen av Afghanistan-saker.

Beslutningen i september kom kun tre uker etter at Taliban tok over makten i landet.

– For de som nå etter hvert får tillatelser til fortsatt å være i Norge, er det en fordel at vi kommer i gang med saksbehandlingen igjen. Det er bedre for dem å få være her ut fra en oppholdstillatelse enn å være her med et avslag hengende over seg, selv om utreiseplikten har vært suspendert, sier direktør Marianne Jakobsen i UNE i pressemeldingen.