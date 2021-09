UNE anker ikke i Hasan-saken

Utlendingsnemnda (UNE) anker ikke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasan-saken, melder Aftenposten.

Avisen skriver at UNEs begrunnelse for å ikke anke dommen er « fordi den er helt konkret begrunnet og fordi det kom frem nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon». UNE har dermed bestemt seg for å behandle saken på nytt når dommen er rettskraftig. Det opplyser avdelingsleder Terje Østraat i UNE, ifølge Aftenposten.