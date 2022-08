Undersøker om politiet har gjort feil i Baneheia-saken

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil fra politiet i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

De undersøker saksforhold i Agder politidistrikt fra 2009 og frem til gjenopptakelsen, bekrefter de til NRK. Spesialenheten har innhentet dokumenter og vil gjennomføre avhør av politi i Agder.

Bakgrunnen for Spesialenhetens etterforskning er saker i media.

NRK kunne 17. februar i år fortelle at Oslo politidistrikt undersøkte ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen, som gjaldt overgrep begått før Baneheia-saken.

– Vi har fanget opp det som har stått i media og dette med at Oslo politidistrikt fant denne saken fra 2009. Og det er et spørsmål om hvorvidt statsadvokatene i Agder har blitt kjent med det. Vi ettergår da om hvordan ansatte i politi og påtale har forholdt seg til at det var en sak fra 2009, sier påtalefaglig etterforskingsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten til NRK.