Ulykke med sparkesykkel i Oslo

En mann i 20-årene er sendt til Ullevål sykehus med hodeskader etter å ha sparkesyklet utfor en trapp på Frogner i Oslo. Mannen fratas førerkortet.

Hendelsen ble observert av vitner, som skal ha beskrevet det som svært alvorlig. Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, kjørte på en elektrisk sparkesykkel.

– Vedkommende er kjørt til Ullevål sykehus med hodeskader. Han er bevisst, og beskrives som kraftig beruset, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget ble først vurdert som alvorlig, men siden moderert noe.

– Vitner på stedet sa at det var et under at det gikk bra, sier Pedersen.