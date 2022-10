Ukrainske styrker erklærer seier i Lyman

En nær rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj har lagt ut en video på sosiale medier der ukrainske soldater erklærer at de har tatt kontroll over Lyman i Donetsk. Soldatene har stilt seg opp foran rådhuset sentralt i byen med ukrainske flagg. Det russiske flagget er kastet på bakken. Russiske styrker sa lørdag at de hadde forlatt byen.

«Kjære ukrainere! I dag har Ukrainas væpnede styrker frigjort og tatt kontroll over byen Lyman i Donetsk-regionen», sier en av soldatene i videoen.

Den som la ut videoen er Kyrylo Tymoshenko som er visestabssjef på presidentens kontor, opplyser Reuters.