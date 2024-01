Ukrainsk forsvarssjef: Har skutt ned to russiske fly

Sjefen for det ukrainske forsvaret, Valerij Zaluzjnyj, melder på Telegram at det ukrainske luftforsvaret har skutt ned to russiske fly.

Han skriver at det skal dreie seg om et A-50-fly og et IL-22-fly.

Ifølge The Telegraph skal et A-50 fly være verdt over 3,5 milliarder kroner og kan bli brukt til å oppdage missiler eller fiendtlige fly. Det kan også bli brukt som en kommandosentral i lufta.

Russland skal bare ha hatt åtte av denne typen fly igjen før hendelsen på søndag.