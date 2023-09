Ukrainsk forsvarsminister går av

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har levert sitt oppsigelsesbrev. Det melder Reuters.

Landets president Volodymyr Zelenskyj opplyste i går på Telegram at han ville be parlamentet godkjenne et ministerbytte.

Zelenskyj vil foreslå Rustem Umyerov, som ifølge presidenten allerede i praksis har tatt over departementet.