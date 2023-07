Ukraina: To drept i rakettangrep i Zaporizjzja

Ukrainske myndigheter hevder at et russisk rakettangrep mot den sørlige byen Zaporizjzja lørdag ettermiddag har tatt livet av to personer.

– En fiendtlig rakett traff et åpent området. Dessverre ble en mann og en kvinne drept, sier byrådsrepresentant Anatolij Kurtev i Zaporizjzja.

Han opplyser på X, tidligere Twitter, at en annen kvinne ble såret i angrepet.

I tillegg skal vinduene i en høyblokk ha blitt blåst inn, og et læringssenter og et supermarked ble påført skader. Bilder i ukrainske medier viser blant annet den ødelagte fasaden på supermarkedet.

Ifølge Ukrainas forsvar har den russiske hæren skutt opp fem missiler og utført 19 luftangrep i løpet av dagen. Flere av disse skal ha vært rettet mot ukrainske posisjoner og bebodde områder, ifølge ukrainske styrker.

(NTB)