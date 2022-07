Ukraina: Russiske rakettangrep mot viktig havn

Ukrainske myndigheter hevder at russiske raketter lørdag traff en havn i Odesa som er viktig for eksport av korn, melder AFP.

– Fienden har angrepet havnen i Odesa med Kalibr-missiler. To av missilene ble skutt ned av luftvern. To traff havnens infrastruktur, sa Sergij Bratsjuk, en representant for regionen.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ukrainske myndigheter melder om angrepet dagen etter at Ukraina og Russland undertegnet en avtale om eksport av korn.