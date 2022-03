Ukraina: Kraftig eksplosjon nær jernbanestasjon i Kyiv

Ifølge rådgivaren til den ukrainske innanriksminister, Anton Herashchenko, har ei rekke eksplosjonar gått av i Kyiv onsdag kveld. Ein kraftig eksplosjon blei høyrt nær den sørlege jernbanestasjon i Kyiv.

Herashchenko omtalar eksplosjonen som eit rakettangrep, og meiner det kan føra til at delar av Kyiv står igjen utan oppvarming.

Avisa The Kyiv Independant skriver på Twitter at målet var Forsvarsdepartementet, men at "raketten" blei skytt ned av det ukrainske forsvaret og at vraket fall ned nær jernbanestasjonen.

Også ifølge det statlege ukrainske jernbaneselskapet Ukrzaliznytsya skal russiske luftangrep ha gått av nære jernbanestasjonen i Kyiv, der tusenvis blir evakuert. Stasjonsbyggningen skal ha fått mindre skadar, ifølge utsegnet, som presiserer at toglinjene framleis er operative.

Eit augevitne fortel til nyheitsbyrået Reuters at eit kraftig brak fekk jorda til å skjelva.

Frankrikes president Emmanuel Macron seier onsdag kveld at russiske styrkar bombar Kyiv, ifølge Reuters. Det er usikkert om Macron viser til bombing i kveld eller om han snakkar generelt.