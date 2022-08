Ukraina: Fare for atomkatastrofe – DSA følgjer situasjonen tett

Ein arbeidar ved atomkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina har søndag blitt skadd, ifølge det statlege atomkraftselskapet Energoatom.

Det melder nyheitsbyrået Reuters.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er det største i Europa.

Sjefen i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) åtvara laurdag om at det er fare for ei atomkatastrofe etter at delar av atomkraftverket i Zaporizjzja har blitt øydelagt av militærangrep.

– Eg er ekstremt bekymra over angrepa mot Europa sitt største atomkraftverk, og det understrekar risikoen for ei atomkatastrofe som kan true offentlegheita og miljøet i Ukraina og utanfor Ukraina, sa Rafael Mariano Grossi.

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik seier at norske myndigheiter følgjer situasjonen tett.

– Redde skal vi ikkje vere, men vi skal følgje nøye med. Det gjer vi også frå myndigheitene si side, seier seksjonssjef Øyvind Selnæs til NRK.

Han seier at situasjonen rundt anlegget er alvorleg.

– Dette er ikkje anlegg som er bygd for å vere i eit krigsområde. Det er første gangen vi ser at slike kjernekraftanlegg er råka av krig på denne måten. Det er viktig å følge med. Vi tar dette på stort alvor, fastslår han.