Ukraina: Eksplosjoner i flere nye byer

Fredag morgen kom det meldinger om eksplosjoner i to byer i hver sin ende av Ukraina. Ingen av de to byene er tidligere blitt rammet av direkte angrep.

Det dreier seg om eksplosjoner i Lutsk nordvest i landet, og innlandsbyen Dnipro som ligger ved elva Dnepr lenger øst i landet, melder BBC. Ifølge lokale nødetater skal angrepet ha drept én person, skriver Reuters.

Like etterpå skriver det russiske nyhetsbyrået RIA at en tredje by vest i Ukraina har blitt angrepet. Det skal være byen Ivano-Frankivsk.

Luftvernsirener gikk av i flere byer i Ukraina i timene forut for eksplosjonene i Lutsk og Dnipro, ifølge BBC, som viser til meldinger i ukrainske medier.