Ukraina sier de avslørte russisk spion i generalstaben

Ukrainske sikkerhetsmyndigheter sier de har avslørt en ring med russiske spioner i egne rekker. En av dem jobbet angivelig i landets generalstab.

Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj søndag, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

Arestovytsj kom ikke med noen opplysninger om hvor mange som er i den såkalte agentringen, men han avslørte de angivelige planene de hadde.

– Kameratene skulle etter planen skyte ned et passasjerfly over Russland eller Hviterussland, for så å si at Ukraina sto bak, sa han. Luftvernmissiler fra ukrainske våpenlagre skulle angivelig bli brukt i planen. (NTB)