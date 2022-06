Ukraina krever svar fra Biden

Ukraina krever en forklaring etter at USAs president Joe Biden sa at Volodymyr Zelenskyj ikke tok USAs advarsler om et russisk angrep på alvor.

På et møte i Los Angeles fredag sa Biden at Zelenskyj ikke ville høre på de amerikanske advarslene før den russiske invasjonen 24. februar. Biden sa at det var mange som ikke trodde på de hans advarsler i dagene før invasjonen i februar. – Jeg vet at mange trodde jeg overdrev, sa Biden.

Den kommentaren «trenger helt klart en forklaring», sier talsmannen for det ukrainske presidentkontoret, Serhij Nykyforov.