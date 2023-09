Ukraina hevder russisk flåtesjef ble drept

Ukraina hevdet mandag at de hadde drept sjefen for den russiske Svartehavsflåten i et missilangrep mot marinens hovedkvarter på den annekterte Krim-halvøya sist fredag.

34 offiserer ble drept, inkludert sjefen for Svartehavsflåten. Ytterligere 150 okkupanter ble såret, melder Ukrainas spesialstyrker på sosiale medier, skriver AFP.

Angrepet, som førte til store ødeleggelser i hovedkvarteret, hadde som mål å ramme toppledere i Den russiske marinen, ifølge de ukrainske spesialstyrkene.