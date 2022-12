Ukraina frykter nytt russisk angrep via Belarus

Ukraina vil styrke grenseforsvaret mot Belarus i frykt for at Russland forbereder et nytt angrep. Det opplyser en talsmann for regjeringen ifølge BBC.

Viseinnenriksminister Jevhenij Jenin sier at grensen skal forsterkes med tropper og ammunisjon.

Nyheten kom mens den russiske presidenten besøkte Belarus' president Alexander Lukasjenko i Minsk mandag. Vladimir Putin annonserte da at Russland skal styrke sitt grenseforsvar og skjerpe sosial kontroll i landet.

Putin sa at sikkerhetsstyrkene raskt skal hindre alle forsøk på å krenke den russiske grensen, bekjempe utenlandske farer og identifisere forrædere og sabotører.

Det russiske forsvarsdepartementet annonserte samtidig at landet skal gjennomføre felles militærøvelser med Belarus.