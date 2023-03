Ukraina ber om hastemøte i Tryggingsrådet

Den ukrainske regjeringa ber Tryggingsrådet i FN om å kome saman for eit hastemøte om atomvåpena Russland vil utplassere i Belarus.

Det ukrainske utanriksdepartementet forventar effektive mottiltak frå Storbritannia, Kina, USA og Frankrike, melder AFP.

Samstundes kom departementet med sterk kritikk mot Putin sine planar.

– Russland har nok ein gong vist at dei ikkje evnar å ha atomvåpen for avskrekking og forhindring av krig, men at dei bruker dei som verktøy for trugslar og undertrykking, heiter det i ei fråsegn.

Søndag kalla EU sin utanrikssjef, Josep Borell, plasseringa av atomvåpen for ei uansvarleg eskalering av situasjonen, og ein trugsel mot europeisk tryggleik.

– Belarus kan framleis stogge det, det er deira val. EU står klare til å innføre ytterlegare sanksjonar, sa Borell.

Nato seier at dei fylgjer situasjonen tett, etter at Putin laurdag fortalde om avtalen med Belarus om å utplassere taktiske atomvåpen på deira jord.

– Russlands tilvising til Natos deling av atomvåpen er totalt misvisande. Nato sine allierte opptrer i fullt samsvar med deira internasjonale forpliktingar. Russland har heile tida brote sine forpliktingar når det gjeld våpenkontroll, nyleg med å droppe å delta i Ny START-avtalen, sa ein talsperson for Nato, melder Reuters.