UiO-tilknyttet forsker drept i Gaza

En forsker tilknyttet Universitetet i Oslo er drept i Gaza, melder universitetet selv.

UiO mottar nyheten om dødsfallet med stor sorg. Forskeren var ansatt ved et universitet i Gaza, og del av et samarbeidsprosjekt som ble ledet av UiO og støttet av Norad.

– Vår dypeste medfølelse går til familien og alle kollegaer i Gaza og i Norge, sier rektor Svein Stølen ved UiO i en pressemelding.

Ifølge UiO ble forskeren drept 17. desember i et israelsk bombeangrep.

– Vi er takknemlige for samarbeidet vi har hatt over flere år. Dødsfallene minner oss om at krig og konflikter rammer en sivilbefolkning uten beskyttelse. Vi fordømmer alle brudd på folkeretten, vi oppfordrer til å skjerme sivile og til å sikre humanitær bistand. Vi vil med resten av samfunnet gjøre vårt for å hjelpe utsatte forskere og studenter på flukt, sier Stølen.