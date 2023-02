Uidentifisert objekt over Nord-Canada

Et uidentifisert objekt er observert på himmelen nord i Canada. Det opplyser North American Aerospace Defense Command (NORAD) til Global News.

Ifølge avisa kan det dreie seg om en ny spionballong som flyr i stor høyde.

NORAD som er en felles amerikansk-canadisk forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika, melder at de overvåker situasjonen.

Fredag ble et uidentifisert objekt skutt ned over Alaska i USA.

Forrige helg ble en kinesisk ballong skutt ned i et amerikansk luftrom. Amerikanske myndigheter hevder at det var en spionballong, mens Kina hevder at det var en værballong på avveier.