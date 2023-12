UD: Nordmann skal ha blitt pågrepet på Vestbredden

UD undersøker omstendighetene rundt en mulig pågripelse av en norsk statsborger på Vestbredden.

– Vi er kjent med saken. Ambassaden i Tel Aviv og representasjonskontoret i Al Ram jobber med å få mer opplysninger, sier pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til NRK.

Mannen som skal være pågrepet, har norsk statsborgerskap, men er bosatt på Vestbredden.

(NRK/NTB)

NRK meldte først at NTB meldte at UD bekreftet at en norsk statsborger er pågrepet på Vestbredden. UD bekrefter imidlertid ikke dette, men sier de undersøker saken. NTB har senere presisert i tittel at UD kjenner til mulig pågripelse av norsk statsborger på Vestbredden.