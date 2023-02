UD: Flere nordmenn kommet til rette i Tyrkia

Utenriksdepartementet opplyser at flere norske statsborgere er kommet til rette i Tyrkia.

– Det siste døgnet har flere norske borgere vi har vært bekymret for kommet til rette. Tallene går heldigvis ned, men situasjonen er fortsatt uoversiktlig og mye er uavklart. Vi fortsetter å følge situasjonen tett, opplyser pressevakt Mathias Rongved i UD.

Han opplyser om at det fortsatt er et fåtall norske borgere de ikke kan gjøre rede for i Tyrkia.

– Dette er usikre tall og vi ønsker derfor ikke å være mer spesifikke.

UD har siden mandag forsøkt å komme i kontakt med norske borgere som kan ha befunnet seg i det rammede området, etter å ha fått bekymringsmeldinger fra pårørende. Nå har ambassaden i Ankara fått bekreftet at flere av disse er i god behold.

– Antallet vi ikke kan gjøre rede for er derfor lavere i dag enn i går, sier Rognved.

Utenrikstejenesten er i kontakt med rundt 20 norske borgere i Tyrkia som trenger bistand. Mange trenger nødpass for å kunne komme tilbake til Norge.