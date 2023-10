UD: Flere nordmenn har kommet seg ut fra Vestbredden

Flere norske borgere har kommet seg hjem fra Vestbredden på egen hånd.

Det skriver Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding.

De opplyser om at de tilbød norske borgere hjelp for å komme seg hjem, men at det ikke var ønskelig eller mulig for noen av dem å benytte seg av dette.

UD ga norske borgere tilbud om hjelp til hjemreise fra Vestbredden 19. oktober, via Jordan.