UD: Betalte 3,5 millioner for flyet som fraktet Taliban til Norge

Norge sendte et privatfly som fraktet Taliban-delegasjonen fra Afghanistan til Norge lørdag, Norge betalte 3,5 millioner i leie for flyet, sier UD til NRK. Det er omtrent halvparten av den estimerte rammen for besøket, som er på 7 millioner kroner.

– Det har vært nødvendig ut fra sikkerhetshensyn. Vi dekker alle de afghanske deltagernes fly- og reiseutgifter. Øvrige kostnader ved besøket går til sikring, transport, hotell- og møteutgifter, sier UD .