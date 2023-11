UD: Ber norske borgere vente med på dra til Rafah-grensen

– Vi har i morgentimene i dag sendt ut en melding til de rundt 200 norske borgeren som er i Gaza, hvor vi ber dem om å vente med å dra til grensa til de har fått melding fra oss i UD, sier Ragnhild Simenstad, pressetalsperson i UD til NRK.

Simenstad sier at norske myndighet kontinuerlig har kontakt både fra regjeringshold og gjennom diplomater med alle aktører for å få tillatelse til at norske borgere kan forlate Gaza

Tirsdag kom det meldinger om at Egypt vil ta imot skadde Gaza-borgere via grenseovergangen i Rafah sør på Gazastripen onsdag.

Ifølge Reuters er det 81 personer fra Gaza som får komme inn og få behandling i Egypt.

– Vi jobber lang alle spor. Vi vet også at disse meldingene har kommet før. Vi har ikke fått noe beskjed om at norske borgere er ført opp på noe liste over de som eventuelt kan krysse grensa i Rafah i dag, sier Simenstad.